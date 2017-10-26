Харьковский Маугли. Полицейские спасли мать с ребенком, живших на улице, опубликованы фото и видео

В Харькове к правоохранителям Шевченковского отдела полиции обратилась 21-летняя мать 6-месячного мальчика, проживавшая в лесу.

Когда ребенок заболел, женщине пришлось обратиться за помощью к полицейским, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковщины.

Пока женщина получала пособие на младенца, она, вместе с биологическим отцом малыша, который имеет за плечами несколько судимостей, снимала жилье, а вот когда средства закончились, им пришлось идти на улицу, ведь она сирота и ей некуда было податься.

Женщина построила палатку из подручных средств и жила в ней вместе с ребенком и гражданским мужем. Впрочем, когда мальчик заболел, денег на лекарства у нее не было.

Полицейские вызвали скорую, а медики госпитализировали мальчика в областную детскую больницу, сообщается, что пока мать с сыном находятся на обследовании в медицинском учреждении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе 35-летнего мужчину мать 18 лет не выпускала из квартиры.

Фото: hk.npu.gov.ua.

Видео: ГУ Національної поліції в Харківській області.