Кернес подал в суд для запрета ХарьковПрайда

Кернес выступил против Марша равенства в Харькове / УНИАН

Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился в суд для ограничения проведения в городе запланированного на 15 сентября прайда.

"Ни один Марш равенства в Харькове не проходил спокойно. Газовые баллончики, столкновения участников марша с его противниками, противников с полицией, травмированные - обязательные атрибуты этого мероприятия", - написал он в Facebook,

По утверждению Кернеса, на сайте горсовета была зарегистрирована петиция о его запрете мероприятия, собравшая необходимое количество голосов для рассмотрения. Он добавил, что организаторы активно рекламируют прайд, однако для силовых структур это шествие, как правило, оборачивается большими проблемами из-за провокаций. Как отметил мэр, опасность заключается в том, что Харьков – прифронтовой город.

"Харьковский горсовет не вправе запрещать подобные мероприятия. Но я, как городской голова, в ответе за спокойствие в Харькове. Поэтому принято решение - обратиться в суд с просьбой ограничить проведение ХарьковПрайда", - подчеркнул Кернес.

Как ранее сообщалось, в Одессе прошел Марш равенства за права представителей ЛГБТ-сообщества и закончился столкновениями по причине провокаций.

Напомним, 23 июня в Киеве прошел Марш равенства КиевПрайд 2019.