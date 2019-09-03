Военный эксперт рассказал о мечтах Путина по Украине

У Владимира Путина есть две мечты по Украине, сказал Олег Жданов / Reuters

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов сообщил, что у президента Российской Федерации Владимира Путина есть две мечты по Украине, в частности, признание нашей страны в качестве вотчины РФ.

У российского лидера в войне на Донбассе есть своя цель, и пока он ее не добьется - ситуация не изменится, рассказал аналитик в комментарии Обозревателю.

По словам собеседника, у Путина есть единственная цель - удержать украинское государство в политической орбите Кремля.

"…С этим связано две мечты: признание Крыма российским и Украины как вотчины России", - сказал он.

Ранее Олег Жданов говорил Главреду, что для неподконтрольной Киеву части востока Украины Россия готовит "абхазский сценарий". Эксперт отметил, что на это указывают несколько факторов.