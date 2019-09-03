Военный эксперт рассказал о мечтах Путина по Украине

Президент России имеет только одну цель в войне на Донбассе, полагает эксперт.
Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов сообщил, что у президента Российской Федерации Владимира Путина есть две мечты по Украине, в частности, признание нашей страны в качестве вотчины РФ.
У российского лидера в войне на Донбассе есть своя цель, и пока он ее не добьется - ситуация не изменится, рассказал аналитик в комментарии Обозревателю.
По словам собеседника, у Путина есть единственная цель - удержать украинское государство в политической орбите Кремля.
"…С этим связано две мечты: признание Крыма российским и Украины как вотчины России", - сказал он.
Ранее Олег Жданов говорил Главреду, что для неподконтрольной Киеву части востока Украины Россия готовит "абхазский сценарий". Эксперт отметил, что на это указывают несколько факторов.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.