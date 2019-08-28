Россия готовит "абхазский сценарий" на Донбассе - эксперт

28 августа 2019, 06:01

Всех, кто подписал контракт с Вооруженными силами России, собирают группами по 10-20 человек, везут автобусами в Ростовскую область.

Война на Донбассе
Россия готовит "абхазский сценарий" на Донбассе / sud.ua

Россия готовит "абхазский сценарий" для неподконтрольного Донбасса. Об этом Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, ссылаясь на информацию от жителей неподконтрольного Донецка.

По словам эксперта, на это указывают несколько факторов.

"Во-первых, всех, кто находится там на "государственной службе" и всех, кто подписал контракт с Вооруженными силами России, собирают группами по 10-20 человек, везут автобусами в Ростовскую область и там они принимают присягу РФ. Там же им и всем членам их семей вручают паспорта РФ в качестве подарка. Но это касается только военнослужащих и госслужащих.

Во-вторых, население они не трогают и сейчас политика такая, что все военные гарнизоны выведены за пределы городов и расположены они в основном в промзонах бывших заводов. На БТРах за водкой никто не ездит, так как военным запрещено появляться в городе в военной форме, чтобы не дразнить мирное население", - рассказал Жданов.

Читайте также"Украина – 40 млн русских": боевик "ДНР" обьяснил, почему воюет на ДонбассеНапомним, ранее сообщалось, перемирие на Донбассе, о котором договорились представители Трехсторонней контактной группы вместе с представителями ОРДЛО, российские оккупанты в очередной раз нарушили в воскресенье, 25 августа.

По информации, боевики обстреляли четырех украинских бойцов в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, один из них погиб.

При этом стало известно, что после обстрела военных эвакуировали в медучреждение, и один из пострадавших скончался от полученных травм в дороге.

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