Суд разрешил задержать главу Нацкомиссии по тарифам времен Порошенко

Суд разрешил задержать Дмитрия Вовка / УНИАН

Соломенский районный суд Киева дал разрешение на задержание фигуранта дела о схеме Роттердам +, экс-председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка.

"На сегодняшний день есть решение суда, которым предоставлено разрешение на задержание", – заявил журналистам директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Он пояснил, что когда речь идет о международном розыске, то отдельно ставится вопрос о задержании и отдельно – об аресте.

Читайте такжеДело Роттердам+: еще один подозреваемый отправился домойСытник рассказал, что, по данным антикоррупционных органов, Вовк сейчас находится за границей, а решение суда было необходимо для запуска процедуры международного розыска.

Отвечая на вопрос о том, когда возможно решение суда об аресте, глава НАБУ сказал: "Это зависит от суда".

По данным главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, Вовк с апреля скрывается в Брюсселе.

По его словам, "действительно есть определение суда. Господин Вовк почему-то решил пойти по стопам одного из народных депутатов, которые уже три года скрываются от следствия, и решил коммуницировать с правоохранительными органами через Facebook. По последней информации, с апреля он находится в Брюсселе", подчеркнул Холодницкий в комментарии УНИАН.

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Напомним, 8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы Роттердам +, в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.

20 августа стало известно, что Вовк объявлен в международный розыск.