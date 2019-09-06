Дело Грымчака: апелляционный суд оставил экс-замминистра в СИЗО

Юрий Грымчак / фото: vkurse.ua

Черниговский апелляционный суд рассмотрел апелляцию защиты на арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.

Как сообщила в Facebook жена Грымчака Юлия, суд оставил решение предыдущей инстанции без изменения.

"Постановление апелляционного суда о применении меры пресечения: оставить без удовлетворения. Грымчака оставили под стражей в Черниговском СИЗО", - написала Юлия Грымчак.

Читайте также"Чем больше Грымчаков сдадим": в Сети потешаются над "шариковыми" из прокуратуры из-за фееричной ошибки"Прокурор Приходько заявил, что они не знают, по какой статье квалифицировать совершенные действия непонятно кого. Ни статьи, ни действий, ни пострадавших. Итак, произойдет смена квалификации икриминированного правонарушения", - добавила она.

Напомним, 14 августа правоохранители задержали заместителя министра МинВОТ Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко при получении 480 тыс. долларов взятки.

По данным следствия, в общем задержанные требовали от предпринимателя 1,1 миллиона долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова назначил Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 6 млн грн.

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17 августа этот же суд избрал Овдиенко меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 октября с возможностью внесения залога в размере 4 млн грн.