Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян – адвокат

Владимир Зеленский Зеленский подписал указы о помиловании осужденных россиян / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указы о помиловании не менее 12 граждан РФ, осуждённых в Украине, заявил адвокат сепаратистов и российских наемников Валентин Рыбин.

"Выданы указы о помиловании порядка 12 осужденных россиян, которые уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене. Считаю, что это подготовка к началу процедуры обмена", - подчеркнул он.

По его словам, один россиянин, находящийся в списке, до сих пор не доставлен в пункт и указа о его помиловании также нет.

Читайте также"Включен в списки": Цемаха готовят к обмену – источник"Это Руслан Гаджиев, осуждённый на 15 лет заключения. Он был в списке, но в пункт обмена его так и не доставили, указа о его помиловании также нет. Предполагаю, что Украина не хочет его выдавать", - предположил Рыбин в комментарии interfax.ru.

Вместе с тем адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что освобожденный под личное обязательство Владимир Цемах включен в списки по обмену между Украиной и Россией.