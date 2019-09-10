Не опубликуют никогда: у Зеленского засекретили указы о помиловании выданных РФ заключенных

Людмила Денисова не сообщила, сколько граждан Украины приехали в РФ в рамках обмена/ УНИАН

Указы президента Владимира Зеленского о помиловании лиц, выданных Российской Федерации, опубликованы не будут. Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Указы не будут опубликованы, потому что они под грифом "секретно". Они никогда не публикуются", - заявила Денисова в ответ на вопрос РБК о том, сколько из тех, кто вернулся в Россию, были помилованы Владимиром Зеленским и будут ли опубликованы указы о помиловании.

Омбудсмен также не сообщила, сколько граждан Украины приехали в Россию в рамках обмена, отметив, что может комментировать только свою работу. Стоит отметить, что российская сторона так и не опубликовала официальный список прибывших в Москву лиц.

Читайте также"Начали исчезать": журналист рассказал о судьбе выданных России заключенных

Кроме того, Денисова рассказала, что впервые для обсуждения обмена встретилась с президентом Владимиром Зеленским 21 мая - на следующий день после его инаугурации. После этого началась активная работа по освобождению украинских граждан.

Напомним, Людмила Денисова рассказала о вероятности проведения нового этапа обмена заключенными между Украиной и Россией. По ее словам, Украина заинтересована в освобождении еще 113 заключенных украинцев, находящихся на территории России и в аннексированном Крыму.

Как сообщал Главред, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.