Вопрос открыт: Сенцов намекнул на возможное будущее в политике

10 сентября 2019, 13:15

Режиссер Олег Сенцов заявил, что чувствует ответственность перед народом Украины.

Сенцов
Олег Сенцов вернулся в Украину 7 сентября / Reuters

Политзаключенный и режиссер Олег Сенцов, который вернулся в Украину в рамках масштабного обмена пленными, заявил, что вопрос относительно его политической жизни пока что остается открытым. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Александром Кольченко 10 сентября.

"Касаемо моей жизни, возможно политической, для меня самого вопрос остается открытым. Конечно, так получилось, что я человек не публичный, жизнь вывела. Я чувствую ответственность перед народом и страной и буду делать все, что в моих силах для своего народа", - сказал Сенцов.

Режиссер также добавил, что ни один политик не связывался с ним за 5 лет, которые он провел в заключении на территории Российской Федерации.

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Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Позже в Феофании рассказали о состоянии здоровья Сенцова, Сущенко и Клыха. Как сообщил главный врач больницы Игорь Семенов, крайне тяжелых пациентов нет. 

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, как государство позаботится об освобожденных из России украинцах. По ее словам, четверым политзаключенным из Крыма - Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову - купят жилье в Киеве

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Олег Сенцов обмен пленными новости Украины
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