"Киеву - погодный Оскар": синоптик спрогнозировала погоду на конец недели

В конце рабочей недели погода в Украине будет теплой и сухой, сообщила синоптик / Reuters

Погода в Украине в четверг и пятницу, 12-13 сентября, благодаря антициклону Friederike будет ясной, сухой и теплой.

В четверг температура воздуха составит +25…+30 градусов, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее данным, погода в Киеве 12 сентября получит метеорологический Оскар - температура прогнозируется около +28, будет сухо и солнечно.

"...в субботу и воскресенье (14-15 сентября - Ред.) нас будет пересекать холодный атмосферный фронт, пройдут дожди и похолодает", - отметила синоптик.

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