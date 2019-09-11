Добровольческие батальоны сдали оружие полиции

Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии по собственной инициативе передали все боевое и огнестрельное оружие сотрудникам полиции.

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции, процесс передачи официально зафиксировали.

Уточняется, что операция была проведена при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений.

Контролировали процесс следователи и работники взрывотехнической службы. Правоохранители, в свою очередь, обеспечили публичную безопасность во время процедуры передачи значительного арсенала оружия.

Напомним, президент Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой предлагалось легализовать оружие для самозащиты граждан Украины.