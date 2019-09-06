Депутат-"свободовец" предложил бахнуть по Москве ракетой с камнями: видео

Юрий Сиротюк (справа) / УНИАН

Депутат Киевского городского совета от националистической партии Свобода Юрий Сиротюк предложил запустить в сторону Москвы "ракету с камнями" - ради запугивания россиян.

Свое предложение он озвучил, выступая на молодежном семинаре "Школа патриотизма". Такой экстравагантной мерой, по мнению Сиротюка, придется воспользоваться из-за проблем с арсеналами украинской армии.

Депутат, в частности, сделал акцент на то, что у ВСУ отсутствуют запасы ядерного оружия.

"На нее [ракету - Главред] нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть, — с камушками, динамитом, пока что неядерную, но она тоже несет угрозу", — подытожил Сиротюк.

Напомним, ранее ветеран украинской внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил о том, что официальному Киеву нужны ракеты средней дальности, способны ударять по Москве и Санкт-Петербургу.