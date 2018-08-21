"Отстрелено сотни ракет". В Украине испытали отечественную военную новинку, опубликованы фото

В Украине испытали опытных образцов отечественной неуправляемой авиационной ракеты "Оскол" / facebook.com/people/Олександр-Штупун

В Украине на одном из полигонов армии нашей страны три дня проходили государственные испытания опытного образца отечественной неуправляемой авиационной ракеты калибром 80 мм — "Оскол".

Испытания проводила бригада Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, с вертолета Ми-8 было отстрелено почти триста ракет, написал оператор Военного телевидения Украины Александр Штупун в Facebook.

"Изделие РС-80 "Оскол" является полностью отечественной разработкой, все комплектующие также украинского производства", — приводит автор заявление временно исполняющего обязанности руководителя института Владимира Башинского.

По словам Штупуна, во время трехдневных испытаний были подтверждены основные тактико-технические характеристики этих авиационных ракет и возможность применения данного вида вооружения с вертолетов Ми-8.

Ранее сообщалось, что в Украине прошли государственные испытания самоходная гаубица "Богдана". Самоходка имеет "натовский 155-мм калибр" и способна поражать цели на расстоянии более 60 километров.