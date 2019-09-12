Законопроект о лишении мандатов депутатов-перебежчиков снимут - Арахамия

Давид Арахамия / facebook.com/david.braun.50951

Проект закона о лишении мандатов народных депутатов при выходе из фракции сняли с рассмотрения. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Liga.net.

По его словам, решение приняли после консультаций с заместителями председателя фракции, потому что документ недостаточно проработан.

"У нас было заседание малых фракций, заместителей моих, мы приняли решение снять этот законопроект на данное время, потому что на наш взгляд он не проработанный", - заявил Арахамия.

При этом он указал, что от каждой малой фракции "Слуги народа" будет делегирован один человек для разработки нового законопроекта, в котором учтут все замечания. Кроме того, глава фракции "Слуга народа" отметил, что документ вызвал бурное обсуждение среди нардепов. Также Арахамия подчеркнул, что новый документ "не должен быть законом про инакомыслие, а законом про внутреннее предательство".

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду еще 29 числа проект о внесении изменений в Конституцию Украины, в котором предусмотрены новые условия досрочного прекращения полномочия нардепа.