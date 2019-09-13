Я бы дал Голосу: Арахамия рассказал о составе новой ЦИК

Давид Арахамия / Facebook Д.Арахамии

Парламентская фракция Слуга народа уже составила список претендентов на должности членов Центральной избирательной комиссии. Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал глава фракции Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина.

Он пообещал, что уже в воскресенье создадут short-list кандидатов. При этом он отказался называть фамилии предполагаемых кандидатов, но указал, что среди них нет действующих нардепов.

По словам Арахамии, на данный момент в Украине действует квотный принцип распределения состава ЦИК, поэтому большинство кандидатов делегирует Слуга народа.

Также он рассказал, получат ли места в новой ЦИК представители от фракций, которые не поддержали отставку предыдущего состава ЦИК: "Не знаю, кто будет принимать это решение. Если бы спросили лично меня, я бы дал "Голосу".

Напомним, что 13 сентября Верховная Рада досрочно распустила весь состав Центральной избирательной комиссии, которая формировалась еще при пятом президенте Петре Порошенко.