"Роль ругательная, прошу ко мне ее не применять": Коломойский отказался быть олигархом

Игорь Коломойский отказался от "звания" олигарха / Скриншот

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил о том, что не считает себя представителем олигархов.

Таким образом он отреагировал на вопрос журналистов в кулуарах Ялтинской европейской стратегии в Киеве о том, что он является представителем олигархов.

"А чего это я олигарх? Я не согласен. Эта роль ругательная, прошу ко мне ее не применять", – сказал Коломойский.

Журналист сказал, что олигархия – это слияние бизнеса и власти.

"А какая власть у меня?" – ответил бизнесмен.

Журналист напомнил, что это может быть влияние через лояльных депутатов.

"А зачем мне депутаты, скажите? Какие законы они будут лоббировать для меня?" – добавил Коломойский также опровергнув утверждение, что нардеп от депутатской группы За будущее Игорь Палица является "его депутатом".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал о разговоре с Коломойским. Президент подчеркнул, что говорил о снижении тарифов на коммунальные услуги.