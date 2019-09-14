"Роль ругательная, прошу ко мне ее не применять": Коломойский отказался быть олигархом

Игорь Коломойский опровергнул утверждение о существовании лояльных к нему депутатов.
Бизнесмен Игорь Коломойский заявил о том, что не считает себя представителем олигархов.
Таким образом он отреагировал на вопрос журналистов в кулуарах Ялтинской европейской стратегии в Киеве о том, что он является представителем олигархов.
"А чего это я олигарх? Я не согласен. Эта роль ругательная, прошу ко мне ее не применять", – сказал Коломойский.
Журналист сказал, что олигархия – это слияние бизнеса и власти.
"А какая власть у меня?" – ответил бизнесмен.
Журналист напомнил, что это может быть влияние через лояльных депутатов.
"А зачем мне депутаты, скажите? Какие законы они будут лоббировать для меня?" – добавил Коломойский также опровергнув утверждение, что нардеп от депутатской группы За будущее Игорь Палица является "его депутатом".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал о разговоре с Коломойским. Президент подчеркнул, что говорил о снижении тарифов на коммунальные услуги.