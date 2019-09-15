В Харькове после Марша равенства отлавливали и избивали его участников

Активистов полиция сопровождала до метро / фото: job-sbu.org

В Харькове члены организации Фрайкор после завершения Марша равенства начали отлавливать и избивать активистов, которые принимали участие в прайде.

Как сообщает theБабель, одному из людей проломили голову, а еще двоих забрала скорая.

Около ста человек из Фрайкора ждали участников мероприятия в парке Шевченко. Там и произошло избиение, а затем приехали кареты скорой помощи. Некоторых активистов сотрудники полиции провожали до метро.

"Спасибо!" – громко кричали в ответ благодарные участники марша.

В то же время в стражи порядка сообщили, что по состоянию на 15:50 никаких задержаний или информации о пострадавших не было. В соцсети массово распространялось видео избиения, однако заявление в полицию пострадавшие не подавали.

Правоохранители отчитались, что в харьковском ЛГБТ-марше поучаствовали около 2000 человек. Среди участников были замечены гости Харькова из других регионов, представители международных организаций и диппредставительств. Подразделения харьковской полиции весь день работали в усиленном режиме. К охране правопорядка привлекли более 2500 сотрудников полиции, в том числе из других регионов – спецназ, ТОР, Нацгвардию и курсантов университета внутренних дел. Кроме того, во время марша работали группы коммуникации и полиция диалога.

Марш рівності завершився "Дякуємо!" скандують поліції учасники маршу KharkivPride. Правоохоронці провели людей до станції метро "Університет". З 12:00 вихід з підземки тут був зачинений. О 15:30 потяги з учасниками KharkivPride поїхали. Марш рівності завершився. Опубликовано UA: Харків Воскресенье, 15 сентября 2019 г.

Фото з нападу біля намету Все для перемоги перед самим прайдом pic.twitter.com/MjfluTwLi7 — IT Sector Харків (@itsector) September 15, 2019

У Харкові після #ХарківПрайд відбуваються поодинокі напади на учасників маршу pic.twitter.com/kRpwC5InoB — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

Напомним, в центре Харькове произошли столкновения во время марша ЛГБТ-сообщества Харьков Прайд Марш 2019.