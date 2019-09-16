Российский экономист рассказал о главной опасности для Киева от договоров с РФ по Донбассу

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В случае, если официальные киевские власти полагают, что, идя на поводу у президента РФ Владимира Путина, они смогут провести демократические выборы на Донбассе − с международными наблюдателями и с миротворцами ООН – чистой воды иллюзия.

Соответствующее мнение в интервью порталу Апостроф озвучил Андрей Илларионов − российский экономист и экс-советник президента РФ (2000-2005).

Он полагает, что победителем из переговоров между Украиной и РФ по конфликту на Донбассе выйдет та сторона, которая сможет больше накопить реальной военной силы.

Читайте такжеНовые телефонные переговоры: Зеленский признался, о чем просил Путина"Предположения о том, что более слабая сторона может продиктовать более сильной стороне свои собственные условия и заключить мир на своих собственных условиях - это иллюзия, которую мы не видели ни в одном случае мира и уж тем более не с таким рационально калькулирующим человеком как Владимир Путин. Никогда такого не было и никогда не будет", − утверждает Илларионов.

По его мнению, попытка торопиться с достижением мира на Донбассе непременно будет ошибкой. И это нужно проговаривать максимально прямо.

Напомним, ранее Андрей Илларионов рассказывал, какова реальная цель Владимира Путина в Украине. До этого он сообщал о том, сколько Россия потеряла из-за западных санкций.