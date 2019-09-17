Рассталась с любимым ради Зеленского: пресс-секретарь президента откровенно рассказала о личной жизни

Юлия Мендель и Владимир Зеленский / facebook.com/Юлия Мендель

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель откровенно рассказала, почему рассталась с парнем, и поделилась историями о своих двух татуировках.

Личная жизнь Мендель не выдержала проверки работой – пара встречалась год, но из-за плотного графика и отсутствия выходных у Юлии, рассталась. График пресс-секретаря совершенно не вписывался в представления ее мужчины о том, какими должны быть отношения, рассказала Юлия в интервью Йод. MEDIA.

"Например, что ты просыпаешься, завтракаешь или идешь на какой-то круасанчик, и есть какие полноценные выходные, что можешь уделить человеку целый день. На моей работе такого не может быть. Бывает надо написать текст в два часа ночи, в выходной могут вызвать на работу или бывает и выходных нет", - поделилась Мендель.

Она уточнила, что работа ей нравится, у нее есть желание и энергия ее выполнять.

"Но в паре было много обид, мы некоторое время пытались быть вместе, но не выдержали. Мы встречались год. Я не хочу сказать, что любые отношения проиграли бы на этом фоне, но эти проиграли", - призналась Юлия.

Юлия Мендель / iod.media

Большой интерес, кроме личной жизни, у общественности вызвали татуировки пресс-секретаря Зеленского. Рисунков на теле Юлии два, и они разные по размеру: один миниатюрный на ноге, а второй – на пояснице.

"Большая татуировка на спине - патриотическая, она несет в себе все признаки украинства, например, элементы вышиванки, колоски, потому что Украина всегда ассоциируется с пшеницей, там 13 оттенков цветов. Я ее делала около 13 часов. Первый раз лежала 8 часов, второй - около пяти часов. Мы сами е придумали, и я знаю, что такой точно ни у кого нет. Первая моя татуировка маленькая на ноге и ее надо переделать. Сейчас могу сказать, что это было в довольно молодые годы", - рассказала Мендель.

Первое тату Мендель сделала на ноге / iod.media

К слову, тату на пояснице появилось, когда Юлия проходила через сложный период в жизни.

"Я поломала ногу. Моя коллега начала рисовать мне на гипсе, и я сказала: "Слушай, у тебя нет татуировщика?" Тогда мне пришла идея, где и что я хочу сделать. Я не занимаюсь йогой, но когда говорят о чакрах, то считается, что на пояснице есть точка, заводит энергию. Почему-то мне именно там и хотелось. Я не думаю теперь, что она подходит очень под ту часть тела, но она красивая. Это мои татуировки, полностью", - отметила Мендель.

Татуировка Мендель на пояснице

Ранее Главред собрал всю информацию о Юлии Мендель: биография и скандальные факты.