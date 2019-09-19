Мост Метро угрожали взорвать: СМИ узнали любовную причину

В Киеве мужчина мог хотеть взорвать мост Метро из-за измены, узнали журналисты / Reuters

Бывший военнослужащий Алексей Белько захватил киевский мост Метро и угрожал его взорвать из-за измены девушки по имени Алена.

Террорист пережил психическое потрясение и на мосту не выдвигал политические требования, а кричал: "Алена, Алена!", пишет Страна со ссылкой на источник в полиции.

По словам собеседника, после измены девушки у экс-военного "повреждена психика".

"…Она изменила Белько с каким-то военным из другой части. Из-за этого у военного помутился рассудок", - узнало издание.

Напомним, вечером 18 сентября Киев сотрясла новость, что злоумышленник захватил мост Метро и угрожает его взорвать. В столице перекрыли движение по мосту Метро. Террорист сбил беспилотник правоохранителей. Позже злоумышленника задержали.