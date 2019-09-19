Суд освободил из-под домашнего ареста экс-соратника Януковича

Александр Ефремов / УНИАН

Бывший председатель Партии регионов в парламенте Александр Ефремов, которого подозревали в государственной измене, освобожден из-под домашнего ареста. Об этом Українським новинам сообщил адвокат Александр Мельников.

По словам защитника Ефремова, Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября пересмотрел меру пресечения для экс-регионала и заменил домашний арест на личное обязательство. При этом адвокат требовал полностью отменить меру пресечения для Ефремова.

"Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство... Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд", - рассказал Мельников.

Кроме того, защитник заявил, что Ефремову вернут загранпаспорт и снимут электронный браслет. Также адвокат уверен, что экс-главу фракции Партия регионов полностью оправдают из-за отсутствия доказательств вины, после чего Ефремов займется привлечением к ответственности лиц, причастных к головному преследованию.

Напомним, что 64-летний Александр Ефремов 24 июля вышел из следственного изолятора в города Старобельск в Луганской области, где находился последние несколько лет.