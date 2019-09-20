Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для евробляхеров

Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов евробляхерам / Фото пресс-службы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для владельцев евроблях на 90 дней.

На странице закона № 1030 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины сказано, что документ был подписал президентом.

Напомним, 12 сентября Верховная Рада 284 голосами поддержала отсрочку применения штрафов для владельцев авто на иностранной регистрации.

Отметим, согласно законодательству, с 24 мая предполагалось, что автовладельцы нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отсрочил их введение до 22 августа.