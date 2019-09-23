Сенцов сделал Шарию неожиданный подарок со своим автографом

Анатолий Шарий показал автограф от Олега Сенцова / 24СМИ

Журналист Анатолий Шарий похвастался книгой, которой ему подарил освобожденный политзаключенный, режиссер Олег Сенцов.

Фото с автографом на сборнике рассказов под названием Маркетер Шарий показал в своем Telegram-канале.

"Спасибо, Олег. Я обязательно прочту и выскажу свое мнение", - написал Шарий.

На снимке видно, что режиссер оставил автограф и подписал книгу: "Шарию от Олега Сенцова".

Книгу Маркетер, которую Сенцов написал за 11 дней полтора года назад, он презентовал 22 сентября во Львове в рамках Форума издателей. В сборнике рассказов описываются 90-е годы, когда режиссер поступил в университет на специальность маркетинг.