ОстановиЛося: Порошенко застукали на горячем возле Рады

Петр Порошенко / Reuters

Пятый президент Украины и народный депутат от Европейской солидарности Петр Порошенко "попался" на нарушении правил дорожного движения. Соответствующее видео под стенами Верховной Рады сняли активисты движения "ОстановиЛося".

Так, на видео замечатлели, как автомобиль пятого президента остановился рядом со зданием Рады, из него вышел Порошенко и перешел дорогу на красный свет светофора.

Стоит отметить, что украинское законодательство предусматривает для пешехода за такое правонарушение штраф в размере 51 гривны.