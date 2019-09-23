В Киеве атаковали спецназовцев, опубликованы фото с места ЧП

В Киеве злоумышленник обстрелял спецназовцев / kyiv.npu.gov.ua

В Оболонском районе Киева спецназовцы во время патрулирования местности на автомобиле увидели возле другой машины компанию из четырех человек, когда правоохранители вышли из авто, чтобы проверить у неизвестных документы, - по ним открыли огонь.

Чрезвычайное происшествие случилось в воскресенье, 22 сентября, поздно вечером на Минском проспекте, злоумышленник выстрелил в сторону спецназовцев семь раз, потом компания начала разбегаться, сообщили в Главном управлении Нацполиции в столице.

В ведомстве добавили, что задержаны три человека, однако среди них не было стрелка. Задержанные оказались уроженцами другой страны, один из них имеет судимости за кражу и грабеж.

По факту стрельбы начато производство по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Ранее сообщалось, что в Киеве трое злоумышленников из-за замечания жестоко избили сотрудника полка полиции особого назначения №2. Коп для самозащиты применил свой пистолет, нападавшие задержаны.