Сенцов разъяснил ситуацию с "подарком для Шария"

Олег Сенцов сообщил, что парень попросил подписать книгу для Анатолия Шария / УНИАН

Бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов сообщил, что в воскресенье, 22 сентября, во Львове после презентации его книги Маркетер во время автограф-сессии подписал книгу парню, который попросил адресовать подпись журналисту Анатолию Шарию.

Режиссер сообщил о подписании книги на своей странице в Facebook и отметил, что прекрасно понимает, кто такой Шарий, и никаких иллюзий относительно него не испытывает.

Также Сенцов процитировал китайского стратега и мыслителя Сунь-цзы: "Чтобы победить врага, вовсе не обязательно его уничтожать".

"…во Львове прошла презентация моей новой книги Маркетер. В конце состоялась полуторачасовая автограф сессия, где я подписывал книги и фотографировался со всеми желающими. Последним подошел какой-то паренек и спросил, смогу ли я подписать один экземпляр для Шария. Ему не отказали…", - добавил экс-политзаключенный.

Ранее сообщалось, что Олег Сенцов подарил Анатолию Шарию свою книгу с автографом. Журналист поблагодарил режиссера за книгу, пообещал обязательно ее прочесть и поделиться своим мнением.