В Полтаве пьяный полицейский зверски искалечил студента

Бывший "беркутовец" битой избил студента / ТСН

В Полтаве пьяный полицейский с битой напал на парня и девушку, в результате у пострадавшего диагностировали тяжелые телесные повреждения, внутреннее кровотечение и разрыв селезенки, которую впоследствии пришлось удалить.

Как пишет censor.net.ua, в нападении участвовали двое нетрезвых мужчин, одним из которых оказался сотрудником полиции (бывшим членом спецподразделения Беркут). Пострадавший - 17-летний студент Украинской академии лидерства Максим Кутняк.

По словам руководителя академии Романа Тычкивского, парень с девушкой пытались скрыться от нападавших, при этом девушка успела заскочить в подъезд.

Читайте такжеБили в пах и в голову: в Киеве жестоко избили украинского военного-гея"Наш студент, после того, как ему был нанесен удар бейсбольной битой, смог скрыться с места происшествия. И он утверждает, что в состоянии шока бежал в сторону филиала Академии лидерства. На месте уже вызвали скорую, потому что студентка, спрятавшись в помещении, подняла тревогу", – пояснил Тычкивский.

Он добавил, что после избиения нападавшие совершили еще одно нападение на местную женщину, муж которой защитил ее с помощью травматического оружия, выстрелив предупредительные выстрелы в воздух и вызвал патруль.

По данным из Единого реестра досудебного расследования, одним из нападавших является сотрудник Нацполиции Василий Твердохлеб, который и орудовал битой.

В пресс-службе ГУ НП Полтавской области подтвердили последнее нападение на женщину, заявив, что лица фигурантов, которые спровоцировали конфликт, установлены.

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Открыто два уголовных производства – по ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение).

/ censor.net.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове полицейский жестоко избил пенсионера.