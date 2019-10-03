Need for Speed в Киеве: за BMW гнались девять патрульных машин, видео задержания

На фото - "герой" погони с копами / facebook.com/KyivOperativ

В среду вечером 2 октября в Киеве водитель на BMW X5 устроил масштабные гонки с патрульной полицией.

Парень в Соломенском районе совершил ДТП, не захотел останавливаться по требованию полиции, и "смылся" с места, скрываясь от патрульных. За ним кинулись одновременно девять патрулей полиции из разных районов столицы, передает Киев Оперативный.

Нарушителя удалось догнать почти у Житомирского КП. Проходить проверку на алкоголь водитель иномарки отказался.

Позже в сети опубликовали фото любителя гонок.

Ранее в Киеве была "самая милая погоня в мире", опубликовано видео.