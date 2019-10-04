Крушение самолета на Львовщине: стали известны имена погибших

Самолет Ан-12 потерпел крушение / Фото ГосЧС

Утром 4 октября под Львовом потерпел крушение самолет АН-12, в результате катастрофы погибли пятеро людей.

Стали известны имена тех, кто скончался сразу на месте крушения, передает ТСН.

Спасатели нашли тела членов экипажа самолета, среди них: командир Виталий Степаненко, Маевский Игорь, который был помощником командира, а также Кузьменко Юрий - штурман, Завадюк Игр - бортовой техник и Кириленко Владимир – радиооператор.

Тех, кому удалось выжить, уже прооперировали – это два инженера Шахов Олег и Амелькин Андрей, а также еще один бортовой техник Корякин Андрей. Известно, что все выжившие были в носовой части самолета.

Напомним, самолет АН-12 упал возле Львова за полтора километра от взлетно-посадочной полосы аэропорта утром 4 октября. В результате падения самолета во Львове погибли пять человек, еще трое - госпитализированы. Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк озвучил возможные причины крушения самолета во Львове. По его словам, самолет мог упасть из-за ошибки пилота или из-за того, что кончилось горючее.