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Крушение самолета АН-12: врач рассказал о состоянии пострадавших

4 октября 2019, 14:03

Медики уже прооперировали двух человек, на данный момент они борются за жизнь самого тяжелого пациента.

Крушение АН-12 под Львовом
Крушение АН-12 под Львовом / Фото ГСНС

После трагического крушения АН-12 возле Львова три человека попали в местную городскую клиническую больницу. По словам врачей, у всех пострадавших тяжелые травмы.

По данным пресс-службы Львовского городского совета, двух потерпевших уже прооперировали, а еще один, состояние которого самое тяжелое, находится на операционном столе.

"Ему (третьему пострадавшему, - ред.) нужно было больше дополнительных обследований и хирургических вмешательств. На помощь мы вызвали еще специалистов из областной больницы", - рассказал заместитель главного врача по хирургической работе восьмой городской клинической больницы Львова Игорь Стояновский.

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По его словам, у всех пациентов скелетные травмы, перелом плечевой кости, перелом костей таза с вывихом. При этом у третьего пострадавшего черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и открытый перелом конечности.

Напомним, что 4 октября около 7:00 самолет Ан-12, которому уже 51 год, совершил аварийную посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Львов. В результате погибли пять человек, а еще троих госпитализировали в тяжелом состоянии. 

самолет видео крушение Львов Ан-12
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