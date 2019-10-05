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"Подавись, с*ка!": Порошенко отшутился анекдотом после неудобного вопроса Гордона

5 октября 2019, 09:15

Петр Порошенко и Дмитрий Гордон устроили словесную перепалку на эфире у Шустера.

Порошенко, Гордон
Порошенко и Гордон на программе у Шустера / скриншот

Пятый президент Украины и лидер Европейской солидарности Петр Порошенко отшутился анекдотом про поросенка на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о кондитерской фабрике Roshen в российском Липецке.

Инцидент произошел 4 октября в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером. В частности, Гордон высказал претензию Порошенко, мол, именно из-за экс-президента стал циником.

"Почему, когда Украина была в крови, когда велись эти переговоры, когда Путин наступал, когда каждый день не было покоя... почему вы не отдали эту проклятую липецкую фабрику? Почему вы не сказали Путину: "На, подавись, с*ка, этой фабрикой!", – спросил Гордон Порошенко.

Бывший гарант ушел от прямого ответа. Вместо этого он рассказал анекдот: "Друзья, у нас есть такой анекдот о двух украинцах. Говорят: сколько ты готов отдать для государства? Миллион готов отдать? – Готов. Виллу готов отдать? – Готов. А поросенка? – А поросенка не готов. Почему? – Потому что он у меня есть".

Порошенко добавил, что фабрика Roshen в Липецке "стоит" с 2016 года. Попытки продать предприятие были безуспешными, а впоследствии фабрику арестовали.

Напомним, в ноябре 2018 года стало известно, что компания Roshen вывезла с Липецкой фабрики дорогостоящее оборудование почти на 10 млн грн. Позже в Roshen рассказали, как вывезли из России оборудование на десятки миллионов

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