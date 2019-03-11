Покусились на святое: Россия нанесла по Порошенко новый удар

Московский суд продлил арест Липецкой фабрики Roshen / фото: mignews.com.ua

Арест Липецкой фабрики Roshen продлили до 13 июня 2019 года.

При этом компании по-прежнему разрешается эксплуатировать арестованное имущество, отметили на сайте украинской компании. Под запретом лишь продажа и сдача в аренду, уточнили в Рошене.

Судя по сообщению, речь идет о:

4 цехах,

7 земельных участках площадью более 700 тыс. кв. м;

складе готовой продукции,

здании подсобного корпуса.

Напомним, в Roshen рассказали, как вывезли из России оборудование на десятки миллионов. Владельцам Roshen удалось договориться и спасти дорогостоящую технику. Перед этим сообщалось, что компания Roshen вывезла с Липецкой фабрики дорогостоящее оборудование почти на 10 млн грн.

В конце февраля в сети возмутились из-за роста прибыли киевской Roshen в 4 раза. Компания намерена 5% прибыли направить на пополнение резервного капитала, а 95% останутся нераспределенным.

Как сообщалось, в Борисполе атаковали магазин Рошен. Администрация магазина отказалась подать заявление в полицию.

Читайте такжеСМИ рассказали о корпоративе "Рошен" с танцами и звездами в элитном конном клубеТакже 15 февраля в Киеве подожгли магазин Roshen. Очевидцы видели, как мужчина облил наружную стену магазина неизвестной жидкостью.

Как сообщалось в декабре 2018 года, Порошенко получит полмиллиарда гривен прибыли от Roshen. Из этой суммы в бюджет будет уплачено почти 60 млн грн налогов.

При этом в конце сентября 2018, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Порошенко признал "объективное недовольство" украинцев его президентством, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", – сказал он.