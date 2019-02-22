"Какие реформы, бл*дь?!!": в сети возмутились из-за роста прибыли киевской Roshen в 4 раза

Roshen в Киеве нарастила прибыль в 4 раза / Facebook.com

ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" отчиталась о росте чистой пробыли в четыре раза за 2018 год. В итоге, доходы фабрики выросли до 11,1 млн грн.

Компания намерена 5% прибыли направить на пополнение резервного капитала, а 95% останутся нераспределенным. При этом киевская фабрика "Рошен" не собирается выплачивать дивиденды за прошлый год.

Причем киевская фабрика – не единственная подразделение в структуре корпорации Roshen, в нее также входят Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерская фабрика, 2 производственные площадки и масло-молочный комбинат "Бершадь молоко" в Винницкой области, 2 производственные площадки в Липецкой области (РФ), а также Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

В сети люди возмущены доходами президентской фабрики.

"Киевская фабрика Roshen увеличила за год прибыль в 4 раза. Где тебе еще, бля*ь, реформ не хватает!" – пишет журналист Вячеслав Чечило.

/ facebook.com/vyacheslav.chechilo

"Прибыль пороха (так часто называют Петра Порошенко – ред.) во время войны увеличился в 80 раз… Какие рехворми, б....???" – вторит ему Людмила Высоцкая.

/ facebook.com/ Людмила Висоцька

Также люди пишут: "Ну вот, а вы говорите в страна ничего не изменилось", "Радуемся", "Цены что ли подняли бодро?", "Это просто управляющая компания молодец. Слепой траст, все дела".

/ facebook.com/vyacheslav.chechilo

Александр Рябоконь отмечает: "Что можно навскидку? Своя сеть торговых точек может дать рост. Но это давно. Что еще? А, Карла Маркса – важная часть продукции – торты. С этого года повально морозят. Скоропорт же. Размораживают перед праздниками, когда спрос. Меньше убытка, но и качество хуже. Но не только они делают. В принципе, чего рассуждать? Рошену открыты все пути. Винницкая молочка у них лидер экспорта в Европу с большим отрывом".

Читайте такжеСМИ рассказали о корпоративе "Рошен" с танцами и звездами в элитном конном клубеНапомним, 15 февраля в Киеве подожгли магазин Roshen. Очевидцы видели, как мужчина облил наружную стену магазина неизвестной жидкостью.

Ранее в Киеве неизвестный атаковал магазин Roshen. Поджигатель написал на саже, которая осталась после поджога, бранное слово.

Как сообщалось в декабре 2018 года, Порошенко получит полмиллиарда гривен прибыли от Roshen. Из этой суммы в бюджет будет уплачено почти 60 млн грн налогов.

При этом в конце сентября 2018, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Порошенко признал "объективное недовольство" украинцев его президентством, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", – сказал он.

Напомним, в Roshen рассказали, как вывезли из России оборудование на десятки миллионов. Владельцам Roshen удалось договориться и спасти дорогостоящую технику. Перед этим сообщалось, что компания Roshen вывезла с Липецкой фабрики дорогостоящее оборудование почти на 10 млн грн.