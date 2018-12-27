Порошенко получит полмиллиарда гривен прибыли от Roshen

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Траст Rothschild Trust (Schweiz), управляющий кондитерской корпорацией Roshen, принял решение перечислить президенту Украины Петру Порошенко долю прибыли (дивиденды) в размере более 556,7млн грн.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента, из этой суммы в бюджет будет уплачено почти 60 млн грн налогов, 8 из которых - военный сбор.

"Решение было принято в соответствии с трастовым договором, который был заключен в 2016 году и лишил Порошенко любого права на участие в управлении Roshen", - сообщила пресс-служба АП.

Напомним, в конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.