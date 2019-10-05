"Наркотическая кома": в Днепре трое подростков попали в реанимацию

В областном центре в реанимацию угодили двое мальчиков и одна девочка.
В Днепре трое подростков в состоянии наркотического опьянения попали в реанимацию больницы №6.
Подростки госпитализированы в четверг, 3 октября, поздно вечером с ул. Комбрига Петрова, они были без сознания, и их состояние предварительно назвали наркотической комой, пишет Информатор.
По данным издания, в больницу попали 16-летняя девочка и мальчики в возрасте 14 и 16 лет, правоохранителям рассказали об инциденте.
"В больнице №6 сообщили, что на сегодня (по состоянию на пятницу, 4 октября - Ред.) состояние детей стабильное, они находятся в реанимации…", - отмечается в материале.
Напомним, в конце сентября во Львове на ул. Глинянский Тракт трагически погиб 13-летний мальчик. Ребенок упал с недостроя и скончался от травм в машине скорой по пути в больницу.