"Наркотическая кома": в Днепре трое подростков попали в реанимацию

В Днепре подростки под наркотиками угодили в реанимацию / УНИАН

В Днепре трое подростков в состоянии наркотического опьянения попали в реанимацию больницы №6.

Подростки госпитализированы в четверг, 3 октября, поздно вечером с ул. Комбрига Петрова, они были без сознания, и их состояние предварительно назвали наркотической комой, пишет Информатор.

По данным издания, в больницу попали 16-летняя девочка и мальчики в возрасте 14 и 16 лет, правоохранителям рассказали об инциденте.

"В больнице №6 сообщили, что на сегодня (по состоянию на пятницу, 4 октября - Ред.) состояние детей стабильное, они находятся в реанимации…", - отмечается в материале.

Напомним, в конце сентября во Львове на ул. Глинянский Тракт трагически погиб 13-летний мальчик. Ребенок упал с недостроя и скончался от травм в машине скорой по пути в больницу.