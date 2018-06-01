"Лужи крови" в Киеве. Тяжело травмированные грузовиком пешеходы попали в реанимацию

В Шевченковском районе Киева грузовой автомобиль тяжело травмировал двух людей на нерегулируемом пешеходном переходе, пострадавших госпитализировали в реанимацию.

Пешеходы получили множественные переломы, у одного — открытая черепно-мозговая травма, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Два пешехода лежат без признаков жизни на асфальте метрах в 30 от перехода. Лужи крови и разбросанные вещи. Еще дальше грузовик…", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Шевченковском районе Киева на ул. Даниила Щербаковского грузовик на пешеходном переходе искалечил двух людей, пострадавших срочно госпитализировали в критическом состоянии. Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.