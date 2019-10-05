Суровый упрек: Хмельницкий облсовет выступил против формулы Штайнмайера

Результаты голосования Хмельницкого облсовета / http://km-oblrada.gov.ua

Хмельницкий облсовет в субботу, 5 октября, принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде по поводу того, чтобы те не допустили воплощения в жизнь "формулы Штайнмайера".

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале областного совета. В заседании участвовали 44 депутата облсовета. Обращение поддержали единогласно.

"Мы, депутаты Хмельницкого областного совета, от имени наших избирателей категорически против реализовать так называемую "формулу Штайнмайера", по которой, согласно Минских соглашений, вводится особый статус Донбасса", - говорится в документе.

Читайте такжеЖдать ли Зеленскому третьего Майдана из-за формулы ШтайнмайераБолее того, депутаты Хмельницкого облсовета также требуют от Зеленского и Рады не проводить выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных районах Луганской и Донецкой области до полного освобождения, а также восстановления границ Украины.

Также, депутаты облсовета выступили за проведение в полной мере перепаспортизации всего населения ОРДЛО - "путем проверки каждого человека на наличие гражданства других государств, на сотрудничество с оккупационным московским режимом, на лояльность к Украине и соответствие статуса гражданина Украины".

Напомним, ранее военный эксперт и полковник Олег Жданов указал, в чем состоит опасность для Украины формулы Штаймайера. Позднее президент Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за этой формулы

