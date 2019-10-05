"Выродки, жертвы недоабортов": в Киеве подростки устроили дикую выходку на кладбище

Девушки устроили дикую выходку на кладбище / Скриншот

Девушки-подростки прогулялись по кладбищу, где отличились неадекватным поведением.

Они ходили по кладбищу, опирались на памятники, курили на могилах и с матами рассуждали на "философские" темы.

"Я не понимаю, почему если я сделаю вот так, это считается надругательством, ну ей-Богу. Им пох*й вообще, что я тут делаю", - заявила одна из героинь видео.

Отметим, что в комментариях под видео пользователи обратили внимание на то, что события происходят на Соломенском кладбище в Киеве.

16+ Молодое поколение считает это нормой. А как считаете вы? Пишите в комментариях? Опубліковано Киев Оперативный Субота, 5 жовтня 2019 р.

"Это ж Соломенка возле КИСИ", - подчеркнул Александр Тишавецкий.

Другие читатели высказали свое отношение к запечатленному на видео:

"А при чому тут молоде чи старе покоління?... вилупки і жертви недоабортів були, є і будуть. Яке виховало-таке і виросло. Що батьки вклали- те і шляється в пошуках пригод на дупу", "Интеллект на лицо.... больше ничего не нужно говорить. Боже, дай мне мудрости достойно воспитать свою дочь, что не увидеть потом такой позор....", "Жесть... Этими детьми просто не занимаются родители. У них нет ни хобби, ни влечения в жизни. Вот и маются дурью. Виноваты родители. Непрививают. Не ходят в поминальные дни на кладбище к своим родствиникам. Вот и ростет поколение ху*знаешо", - прокомментировали в Сети.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на киевском кладбище обнаружена ужасная находка.