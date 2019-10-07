Добился своего: прокуратура завела дело о выдворении Саакашвили из Украины в 2018-м

Михаил Саакашвили / УНИАН

Главная военная прокуратура расследует выдворение правоохранителями из Украины в Польшу экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, состоявшееся в феврале 2018-го.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы прокуратуры. Согласно данным военного надзорного ведомства, заявление подал сам Михеил Саакашвили.

"Заявление о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвили и его незаконном перемещении через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года. Согласно указанному заявлению открыто уголовное производство", - говорится в тексте.

Напомним, ранее Виталий Кулик, эксперт спрогнозировал, получит ли Михаил Саакашвили высокую должность от Владимира Зеленского.