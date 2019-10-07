Крушение Ан-12 под Львовом: появилась новая информация о состоянии выживших

Трое пострадавших в аварии самолета Ан-12 находятся в больнице / Фото ГСЧС

Трое выживших в жуткой авиакатастрофе самолета Ан-12 под Львовом находятся в 8-ой городской клинической больнице.

Как рассказал главный врач 8-й городской клинической больницы Василий Обаранець, состояние пострадавших - средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет, передает пресс-служба Львовского горсовета.

"Двое пострадавших продолжают лечение в травматологическом отделении, их состояние стабильное, средней тяжести, с положительной динамикой. Третий пострадавший сейчас находится в реанимации, его состояние также стабильное, он в сознании, угрозы его жизни нет", - сказано в сообщении.

В больнице уточнили, что пациенты находятся под постоянным наблюдением и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 4 октября около 7:00 самолет Ан-12, которому уже 51 год, совершил аварийную посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Львов. В результате погибли пять человек, а еще троих госпитализировали в тяжелом состоянии.