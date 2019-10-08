"ЗЕ после Майдана": в Киеве заметили водителя с необычным пассажиром

Скелет в машине / facebook.com/Олег Макаренко

Жители Киева заметили в столицы легковой автомобиль, в котором находился необычный пассажир. Так, очевидцев удивил скелет, увешанный пустыми пачками из-под сигарет, на пассажирском месте возле водителя.

Соответствующее фото опубликовано на страннице Киев Оперативный в Facebook. По словам очевидцем, владелец Volkswagen Golf уже не первый год катает скелет. В то же время, пользователи соцсети стали спорить в комментариях о целях акции. Так, некоторые посчитали скелет в машине протестом против курения или наркомании, кто-то предположил, что мужчина таким образом просто пытается привлечь к себе внимание.

Также были и шутливые варианты: "Это ЗЕ после вчерашнего Майдана", "Мексиканец. Santa Muerte", "И Хеллоуин скоро, и автоворы машину стороной обойдут", "Таксист дорогу найти не может, а пассажир ффффсё, не дождался", "Учитель биологии с прикладным материалом", "Uber. Клиент адрес забыл. Не могут найти", "Тещу везет на дачу", "Это пассажир, которые не заплатил за проезд", "Может он ему жена" и другие.

При этом пользователи считают, что скелет может отвлекать других водителей.

Напомним, что ранее в Днепропетровской области силовики задержали пророссийского агитатора, сторонника "русского казачества" и монархизма, который в кубанке рассекал по городу.