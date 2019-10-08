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Рябошапка назначил замом известного по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов Трепака

8 октября 2019, 10:24

Ранее Виктор Трепак много лет проработал кадровым сотрудников Службы безопасности Украины.

Трепак
Виктор Трепак / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка во вторник, 8 октября подписал приказ о назначении Виктора Трепака заместителем генерального прокурора.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы ведомства.

Ранее Виктор Трепак много лет работал в СБУ, а в 2015-2016 годах занимал посты первого заместителя главы спецслужбы и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. 

Широкой общественности он стал известен после того, как передал в мае 2016-го в НАБУ пакет документов по т.н. "черной бухгалтерии" Партии регионов. 

Напомним, сообщалось о том, что Генпрокуратура собирается объявить экс-президенту Петру Порошенко подозрение. До этого Руслан Рябошапка подписал указ об увольнении двух замов Генпрокурора, назначенных Юрием Луценко.

СБУ Генпрокуратура Руслан Рябошапка Виктор Трепак
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