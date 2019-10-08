Рябошапка назначил замом известного по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов Трепака

Виктор Трепак / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка во вторник, 8 октября подписал приказ о назначении Виктора Трепака заместителем генерального прокурора.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы ведомства.

Ранее Виктор Трепак много лет работал в СБУ, а в 2015-2016 годах занимал посты первого заместителя главы спецслужбы и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Широкой общественности он стал известен после того, как передал в мае 2016-го в НАБУ пакет документов по т.н. "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Напомним, сообщалось о том, что Генпрокуратура собирается объявить экс-президенту Петру Порошенко подозрение. До этого Руслан Рябошапка подписал указ об увольнении двух замов Генпрокурора, назначенных Юрием Луценко.