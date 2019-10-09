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Эксперт пояснил, сможет ли РФ закончить разработку "непобедимого оружия Путина"

9 октября 2019, 01:27

Страна, которая будет обладать ракетами, летающими со скоростью гиперзвука, будет доминантной во всем мире.

Олег Жданов
Олег Жданов прокомментировал планы России закончить разработку Буревестника к 2025 году / УНИАН

Мир переходит в эпоху гиперзвукового оружия и путинский Буревестник (также известный как Skyfall) - одна из попыток Российской Федерации вступить в эту эпоху. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"На сегодняшний день борьбы с таким (гиперзвуковым, - ред.) оружием фактически не существует. Страна, которая будет обладать ракетами, летающими со скоростью гиперзвука, будет доминантной во всем мире", - сказал Жданов во время чата на Главреде.

По его мнению, РФ вряд ли удастся завершить все разработки и испытания до 2025 года.

"Дай бог, чтобы успела к 2030-му, если не к 2035-му. Потому что одна из первых санкций, которую ввели США против Российской Федерации в 2014 году, был запрет передачи технологий, в том числе и военных. Поэтому РФ осталась без умных подсказок со стороны западных стран", - отметил военный эксперт.

Он также напомнил, что проект гиперзвукового оружия разрабатывался еще в советские времена. Тогда его закрыли, потому как технологически не были готовы к созданию такого оружия. Сегодняшние испытания и аварии, которые происходят на территории РФ, свидетельствуют о том, что и современная Россия также не готова к этому. Жданов считает, что россияне вряд ли смогут закончить этот проект в ближайшие десять лет, если им не помогут технологиями.

Что касается влияния на Украину, то путинский Буревестник означает просто увеличение количества угроз со стороны Российской Федерации.

"Потому что, имея общую границу с Россией, даже комплексы "Искандер" с дальностью до 500 км представляют реальную угрозу для нас, потому как достают до многих областных и экономических центров Украины. Так что для нашей страны это будет просто дополнительная угроза. Однако, кроме того, для нас это должен быть стимул для усиления системы национальной безопасности, учитывая то, что у нас есть такой сосед, как Россия – наш самый вероятный противник", - резюмировал Жданов.

Напомним, в разведке США допускают, что Буревестник будет готов к войне до 2025 года.

Тем временем президент США Дональд Трамп рассказал, что США разработали новый вид подводных лодок, аналогов которым нет в мире. Кроме того Трамп заявил, что продолжается разработка суперкрутого оружия, которое сможет защитить всю территорию страны. 

война Skyfall Владимир Путин Олег Жданов новости России гиперзвуковое оружие Буревестник
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