Никому и не снилось: Трамп похвастался новым супероружием

Дональд Трамп поведал о разработках суперкрутого оружия в США / Reuters

Следом за Владимиром Путиным, который хвастается своим "непобедимым оружием", глава Белого дома Дональд Трамп тоже решил не пасти задних и рассказал о достижениях американского военпрома.

Американский президент отчитался перед СМИ, что США разработали новый вид подводных лодок, аналогов которым нет в мире. Кроме того Трамп заявил, что продолжается разработка суперкрутого оружия, которое сможет защитить всю территорию страны. И, мол, он даже не мог себе представить, что такое оружие появится в Штатах. Не оставляет без внимания Вашингтон и ядерные комплексы страны – они модернизируются и улучшаются.

"У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить... Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать... Надеюсь, нам никогда не придется их использовать", - сказал Трамп и подчеркнул, что Вашингтон демонстрирует далеко не все свои разработки, поэтому может удивить любого противника.

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Напомним, ранее американская разведка сообщала, что Россия как минимум пять раз проводила испытания ядерной ракеты неограниченного действия, но все эти запуски завершились авариями. Тем не менее в США допускают, что Буревестник (также известный как Skyfal) будет готов к войне до 2025 года.