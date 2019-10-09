"Не нужно спать с чужими женами": в Киеве сгорели три машины, опубликовано видео

В Киеве сгорели три иномарки / Скриншот

В ночь на среду, 9 октября, в Киеве на Троещине загорелась одна иномарка, а потом огонь перекинулся еще на два автомобиля.

Машины горели по адресу ул. Закревского, 99А, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

Издание выяснило, что первым загорелось авто Toyota, и криминалисты сообщили, что у машины обнаружены признаки поджога.

"…По предварительной информации, первым начал гореть внедорожник Toyota, после него загорелась легковушка Peugeot. Уже позже… огнем охватило и Mercedes, который стоял рядом", - отмечается в материале.

Ряд интернет-пользователей по-разному отреагировали на инцидент. "Возможно, не нужно спать с чужими женами", - написал Andrey Anatolievich. "Побочный эффект бесплатных парковок", - считает Сергей Новиков. "…парковка ни при чем. Поведение водителя Toyota", - сообщил Евгений Засид.

Видео с места происшествия

Такі наслідки залишила після себе нічна пожежа на Закревського, 99А. За попередньою інформацією, першим почав палати позашляховик #Toyota, за ним зайнявся легковик #Peugeot. Вже пізніше, від двох палаючих автомобілів, вогнем охопило і #Mercedes, який стояв поруч. На місці працювали рятувальники #ДСНС, патрульні, криміналісти, лікарі та слідчо-оперативна група. Криміналісти повідомили, що у Toyota є ознаки підпалу, однак що саме стало причиною пожежі буде відомо тільки після проведення всіх необхідних експертиз та розслідування. Опубликовано Киев Оперативный Вторник, 8 октября 2019 г.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева в районе станции метро Славутич десятки припаркованных авто облили кислотой. Журналисты узнали, что сначала насчитали около 30 поврежденных машин.