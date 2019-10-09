Турникет не остановил: Черновол пришла в ГБР "по душу" Трубы

Татьяна Черновол в ГБР / УНИАН

Бывшая народная избранница Татьяна Черновол, которая недавно вступилась за нардепа Сергея Пашинского, проскочила на пресс-конференцию руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы. Отмечается, что экс-нардеп проскочила через турникет вместе с журналистами.

По данным Униан, Черновол в пресс-центре Бюро окружили двое полицейских. Правоохранители попросили защитницу Пашинского покинуть здание, но она не согласилась. По ее словам, она пришла спросить Трубу относительно дела Пашинского.

Стоит отметить, что нардепа арестовали на два месяца по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

Напомним, ранее арестованный Печерским судом Киева до 4 декабря бывший депутат от партии Народный фронт Сергей Пашинский заявил, что его арест на два месяца без права залога – это подарок президенту России Владимиру Путину на день рождения, поскольку именно 7 октября он отмечает 67-летие.