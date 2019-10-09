В четырех областях Украины ударят заморозки - синоптик

В ряде регионов нашей страны прогнозируются заморозки 0-3 градуса, отметил синоптик.
В ночь на четверг, 10 октября, в четырех областях Украины прогнозируются заморозки на поверхности почвы.
Заморозки ударят в Харьковской, Луганской, Донецкой и в Запорожской областях, говорится на сайте Укргидрометцентра.
Синоптик отметил, что на поверхности почвы ночью температура снизится до отметки 0-3 градуса.
"…Ночью 10 октября в восточных и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Гидрометцентре.Читайте такжеОктябрь 2019 - погода: синоптик назвал среднюю температуру в Украине
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 10 октября погода в Киеве улучшится - днем потеплеет. Эксперт отметила, что в столице порывистый юго-западный ветер будет создавать "иллюзию весны".