В четырех областях Украины ударят заморозки - синоптик

В Харьковской, Луганской, Донецкой областях и на Запорожье ударят заморозки, предупредил синоптик / Скриншот

В ночь на четверг, 10 октября, в четырех областях Украины прогнозируются заморозки на поверхности почвы.

Заморозки ударят в Харьковской, Луганской, Донецкой и в Запорожской областях, говорится на сайте Укргидрометцентра.

Синоптик отметил, что на поверхности почвы ночью температура снизится до отметки 0-3 градуса.

"…Ночью 10 октября в восточных и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Гидрометцентре.Читайте такжеОктябрь 2019 - погода: синоптик назвал среднюю температуру в Украине

/ meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 10 октября погода в Киеве улучшится - днем потеплеет. Эксперт отметила, что в столице порывистый юго-западный ветер будет создавать "иллюзию весны".