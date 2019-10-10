В Минздраве инициируют отмену медицинских справок

Минздрав хочет отменить медицинские справки / УНИАН

Министерство здравоохранения Украины намерено отказаться от устаревших медицинских справок и документов.

"Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу здравоохранения", - цитирует пресс-служба Минздрава министра Зоряну Скалецкую.

По словам главы ведомства, медицинская документация в Украине должна соответствовать стандартам документооборота стран ЕС.

В Минздраве уточнили, что с 9 по 15 октября будут собраны предложения медсообщества и граждан по дерегуляции и отмене устаревшей медицинской документации. В ведомстве планируют обсудить этот вопрос с представителями врачебных ассоциаций и профильными специалистами.

Как ранее сообщалось, в Министерстве здравоохранения Украины инициируют создание Офиса пациента.

Также Скалецкая пригрозила незапланированными проверками всем больницам страны.

Напомним, Скалецкая опровергла слухи о связи с нардепом от Слуги народа Михаилом Радуцким, который оскандалился с перепиской в Раде, с использованием нецензурной лексики заявив собеседнику, что хочет видеть на посту министра здравоохранения "своего человека" Скалецкую, а не Ульяну Супрун.