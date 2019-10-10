В Украине может появиться оператор связи из Азербайджана

Азербайджанская компания намерена купить Vodafone Украина / novynarnia.com

В Антимонопольный комитет Украины подал заявку азербайджанский оператор связи Bakcell для приобретения компании Vodafone Украина.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на госуполномоченного АМКУ Марию Процишен, дата рассмотрения заявления Bakcell будет обнародована позже.

Уточняется, что заявка оператора из Азербайджана будет рассмотрена после определения АМКУ уполномоченного по данному вопросу.

Читайте также"Губа - не дура". Боевики "ДНР" вымогают у Vodafone уплаты гигантских "долгов"Ранее появилась информация, что Vodafone Украина планирует купить азербайджанская телеком-компания Azercell, однако факты не подтвердились.

Как известно, Bakcell – один из крупнейших операторов связи Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн абонентов и обеспечивает связь на всей территории страны, кроме регионов, в которых нет юрисдикции Азербайджана, и охватывает 99% населения страны.

Компания Vodafone Украина принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Напомним, в мобильной сети Vodafone 16 сентября случился серьезный сбой. Пользователи возмущались, что не работает ни связь, ни мобильный интернет.