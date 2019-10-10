  1. Главная
  3. Украина

"Я их распущу": Зеленский назвал условие разгона Рады

10 октября 2019, 15:05

Президент ответил на вопрос, что может послужить причиной роспуска Верховной Рады.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, что может послужить причиной роспуска Верховной Рады.

По его словам, он может принять такое решение, если увидит, что члены партии Слуга народа через год "начнут есть друг друга".

"Люди их избирали. Да, они победили благодаря мне, благодаря поддержке обществом моей фамилии и благодаря тому, что многие из них что-то значат, многие из них профессионалы ... Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение. Если они начнут есть друг друга - я через год их распущу", - заявил Зеленский во время пресс-марафона.

Напомним, ранее спикер Дмитрий Разумков заявил о том, что в парламентской фракции партии Слуга народа существуют проблемы с дисциплиной.

Верховная Рада Владимир Зеленский роспуск Рады Слуга народа
Сейчас вы просматриваете новость «"Я их распущу": Зеленский назвал условие разгона Рады». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:18
Петер Хандке: биография, книги и фильмы нобелевского лаурета
16:11
"Не играю в игры": Зеленский отказался обнародовать стенограммы своих разговоров с Путиным
16:00
Смотрящая вдаль 2019: что было в 7 и 8 сериях сериала Видео
15:46
Гороскоп на завтра: кому изменить образ, а кому - не поддаваться грязным искушениям
15:37
В РФ ответили на предложение Зеленского о решении судьбы Крыма в "нормандском формате"
15:33
"Мракобесы, шакалы, не лезьте": за Заворотнюк вступился создатель Моей прекрасной няни
15:15
Ольга Токарчук: биография и лучшие книги нобелевской лауреатки с украинскими корнями
15:07
Кравцов анонсировал повышение железнодорожных тарифов из-за роста стоимости электроэнергии
15:05
"Я их распущу": Зеленский назвал условие разгона Рады Видео
15:00
"Выйти из зоны комфорта": Даниэль Салем об успехах и разочарованиях на Танцах со звездами Видео
14:45
Доктор Комаровский предупредил о сомнительных препаратах
14:30
Нобелевская премия по литературе: названы имена сразу двух лауреатов
14:08
В Кабмине рассказали, на сколько с начала 2019 в Украине стало меньше жителей
14:04
Обед по расписанию: в Сети показали, чем кормят бойцов ВСУ на Донбассе
13:46
Разоблачили выдуманные истории про Анастасию Заворотнюк
13:40
"Ловите лето": синоптик пообещала украинцам до +25 градусов Видео
13:30
Зеленский раскрыл причины отставки Данилюка Видео
13:27
Фуд-корт, так фуд-корт: у Зеленского объяснили выбор места для пресс-марафона Видео
13:14
Елена Зеленская сделала детям хорошо по-японски
13:06
"На шпагате как Ван Дамм": Зеленский пожаловался на предшественников
13:03
"Еще не уволил": Зеленский рассказал о судьбе Кличко Видео
13:00
Зеленский высказался о решении вопроса Крыма Видео
12:48
"Я ему ничего не должен": Зеленский рассказал, почему Аваков остался в новом Кабмине Видео
12:30
Как Светлаков: Зеленский дал совет по борьбе с российской пропагандой Видео
12:30
На Покрову флаг Украины зареет над оккупированным Донецком
12:22
"Не вмешивайтесь в выборы": Зеленский рассчитывает на поддержку Трампа Видео
12:00
"Будет новый фильм": Дзидзьо рассказал, как на него повлияли Танці з зірками Видео
11:58
В разы больше, чем у Зеленского: названа зарплата главы ГПУ
11:47
"Сто человек из ста скажут, что он бандит": Зеленский оценил дело Пашинского Видео
11:38
Врачи продали интервью Заворотнюк в первый день лечения в новой больнице
11:24
"Сказали "ай яй яй": Зеленский объяснил, почему нет посадок коррупционеров
11:23
Бегал: Зеленский опоздал на собственный пресс-марафон Видео
11:17
"Дерзкая красотка": Настя Каменских свела с ума в коже и прозрачном наряде
11:16
Зеленский назвал главную ошибку Порошенко
11:15
Горловой вопрос: топ-3 совета желающим "прокачать" умения орального секса
11:08
Грехи отцов и матерей - рецензия на фильм После свадьбы
10:57
Прошла любовь: пилот и стюардесса устроила драку в самолете Видео
10:56
Зеленский рассказал о перспективах встречи с Путиным Видео
10:52
"Когда ж вас перебьют!": музыкант из Харькова попал в скандал из-за пожелания воинам ВСУ
10:23
Диетолог назвала "заменители" сладостей Видео
10:22
Зеленский назвал свою главную миссию на посту президента
10:18
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция Видео
10:05
Зачем родные рискуют здоровьем Анастасии Заворотнюк
10:04
МИД Германии приказал не признавать российские паспорта украинцев с Донбасса
09:53
В НАТО усомнились в способности Украины достичь стандартов Альянса Видео
09:45
"Зарезал мать": на Львовщине буян-лгун нарвался на пулю копа
09:31
Займется "мини-СССР": Путин уволил куратора проекта "Новороссия"
09:30
Смотрящая вдаль 2019: что было в 5 и 6 сериях сериала Видео
09:25
Разумков пожаловался на проблемы с дисциплиной в Слуге народа Видео
09:02
Импичмент Трампа: президент США готов сотрудничать, но назвал условие
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять