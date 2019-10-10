"Я их распущу": Зеленский назвал условие разгона Рады

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, что может послужить причиной роспуска Верховной Рады.

По его словам, он может принять такое решение, если увидит, что члены партии Слуга народа через год "начнут есть друг друга".

"Люди их избирали. Да, они победили благодаря мне, благодаря поддержке обществом моей фамилии и благодаря тому, что многие из них что-то значат, многие из них профессионалы ... Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение. Если они начнут есть друг друга - я через год их распущу", - заявил Зеленский во время пресс-марафона.

Напомним, ранее спикер Дмитрий Разумков заявил о том, что в парламентской фракции партии Слуга народа существуют проблемы с дисциплиной.